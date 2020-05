Josuha Guilavogui stattet Waisenhaus mit Essens-Vorrat aus

Das Corona-Virus hält die ganze Welt in Atem. Josuha Guilavogui, der Kapitän des VfL Wolfsburg, kümmert sich in dieser, wie er sagt, „besonders beängstigenden Zeit“ nicht nur um seine Familie in Wolfsburg und Frankreich, sondern auch um sein Waisenhaus in Guinea. Dort liegen die Wurzeln des 29 Jahre alten Franzosen, und dort hat er im Oktober 2019 ein Heim für Kinder errichtet.

Jetzt hat er Erste-Hilfe-Paket nach Conakry, die Hauptstadt Guineas, in der auch das Waisenhaus steht, geschickt „mit Nahrung für ungefähr drei Monate“, sagt Guilavogui. Reis, Bohnen, Wasser – für die Grundsicherung der Menschen vor Ort soll es sein. Der VfL-Kapitän teilt bei „Twitter“ mit: „Wir können nicht wegsehen, wenn es darum geht, den Leidenden zu helfen.“