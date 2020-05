Anton Stach wechselt vom VfL Wolfsburg zu Greuther Fürth

Anton Stach steigt auf. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der 2018 vom SSV Jeddeloh II in die Akademie des VfL Wolfsburg wechselte und zuletzt in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kam, schließt sich Greuther Fürth an. Beim Zweitligisten hat Stach einen Vertrag bis ins Jahr 2023 unterschrieben. Er bestritt 40 Viertliga-Partien für die Wolfsburger, erzielte sechs Tore und bereitete sechs Treffer seiner Kollegen vor.

Pablo Thiam, Leiter der Akademie, sagt: „Anton hat in zwei Jahren beim VfL eine tolle Entwicklung genommen. Wir freuen uns für ihn, dass er mit dem Wechsel in die 2. Liga den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste. Der Wechsel zeigt auch, was für eine tolle Arbeit in unserer Akademie geleistet wird.“ Stach, dessen Vater Matthias ein vielfach ausgezeichneter Sport-Journalist ist, erklärt: „Ich weiß, dass mich in der 2. Liga ein höheres Spieltempo und eine höhere Handlungsschnelligkeit erwartet, ich fühle mich für diesen Schritt durch meine Zeit in Wolfsburg gut vorbereitet und freue mich aufs neue Team.“