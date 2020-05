VfL Wolfsburg: Profis verteilen Geschenke gegen Langeweile

Zwar herrscht in der Bundesliga Stillstand, aber die Spieler des VfL Wolfsburg sind dennoch beschäftigt. Nicht nur mit dem Training in Kleingruppen, sondern auch neben dem Platz. Der Bundesligist steht auch während der Corona-Pandemie zu seinem gesellschaftlichen Engagement. Die neuesten Aktionen: Spieler und Spielerinnen haben Geschenke an Kinder verteilt, zudem wurde Geld gesammelt.

3500 kleine Mitglieder hat der „WölfiClub“ in der Region. Neben der Zuneigung für den VfL eint sie, dass sie aktuell nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen können. Damit die Langeweile zu Hause nicht zu groß wird, haben sich die Verantwortlichen beim Bundesligisten etwas ausgedacht. Sie machten Geschenktüten fertig. Darin enthalten neben Autogrammkarten und Fanartikeln auch Freizeit-Tipps, die der „WölfiClub“ seit Beginn der Pandemie online zur Verfügung stellt.

Der Clou: Als Zusteller der Pakete waren Profis im Einsatz. Kevin Mbabu und Paulo Otavio klingelten ebenso an zahlreichen Haustüren wie Noelle Maritz und Dominique Janssen aus dem Frauenteam. Immer mit dem nötigen Abstand und mit Schutzmasken überreichten sie die Geschenktüten an die jüngsten Fans des VfL. „Das war eine tolle Aktion. Es hat riesigen Spaß gemacht, die Kinder zu überraschen und die Freude in ihren Gesichtern zu sehen. Das war für sie und für uns eine schöne Abwechslung vom Alltag“, erklärte der Schweizer Mbabu.

Obendrein beteiligten sich über 200 Mitarbeiter des VfL an einer Spendenaktion. So kamen 30.000 Euro für gemeinnützige Organisationen zusammen. „Es macht uns unglaublich stolz, dass sich so viele unserer Mitarbeiter an dieser Sammlung beteiligt haben. Im Kampf gegen das Coronavirus und dessen Folgen ist eine solidarische Gemeinschaft enorm wichtig. Die ausgewählten Einrichtungen stützen auch in dieser schwierigen Zeit die Schwächsten unserer Gesellschaft“, sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. Das Geld geht an die Familienstiftung Wolfsburg, den Mittagstisch der Caritas sowie den Tagestreff „Carpe Diem“.

