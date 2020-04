Wolfsburgs Schlager: Fußballer ist ein normaler Beruf

Xaver Schlager spielt seit dem vergangenen Sommer beim VfL Wolfsburg und hat sich dort binnen kürzester Zeit zu einer unangefochtenen Stammkraft entwickelt. Im Interview gibt der Österreicher einen Einblick in seinen Alltag in der Corona-Krise, spricht über die Ziele mit dem VfL und erklärt, warum die aktuelle Zwangspause in der Fußball-Bundesliga für ihn auch einen positiven Effekt hat.

Herr Schlager, wie geht es Ihnen in dieser ganz speziellen Zeit?

Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich komme gerade vom Krafttraining. Ansonsten bin ich viel in meiner Wohnung und versuche, irgendwie die Zeit zu überbrücken und möglichst sinnvoll zu nutzen. Ich spiele Playstation, lese, koche und versuche den Kontakt zu Freunden zu halten, so gut es geht. Das Training ist im Moment das einzige, wodurch ich mal rauskomme.

Viele Menschen nutzen die aktuelle Zeit, um sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Sie lernen beispielsweise ein Instrument oder eine Sprache. Haben Sie so etwas für sich auch überlegt?

Ja, solche Gedanken habe ich auch. Die hatte ich allerdings auch schon vor der Krise. Mal schauen, vielleicht probiere ich noch ein neues Instrument aus oder irgendetwas anderes, was mich interessiert. Bei einem Instrument müsste ich erstmal beginnen und sehen, ob ich dann ein Talent dafür habe oder nicht. Wahrscheinlich habe ich eher keins (lacht).

Wie viel Vorbereitungszeit mit der kompletten Mannschaft bräuchte man, bevor es wieder um Punkte gehen kann?

Wenn man von der Theorie ausgeht, bräuchte man drei, vier Wochen Vorbereitung und ein paar Testspiele. Das ist in der Praxis aber nicht möglich und ich wäre froh, wenn wir überhaupt wieder spielen würden. Die Voraussetzungen sind ja für alle gleich. So lange das gegeben ist, sehe ich da kein großes Problem. Wenn wir eine Woche oder zwei Wochen vorher Bescheid kriegen, muss das einfach reichen, auch wenn es nicht ideal ist. Da muss man einfach das Beste aus der Situation machen.

Ein mögliches Szenario ist, dass sich die Mannschaften in eine Art freiwillige Quarantäne begeben, um die Saison zu Ende zu spielen. Könnten Sie sich das vorstellen?

Wir sind ja gerade fast schon wie in einer Quarantäne. Der eine kommt damit besser klar, der andere weniger gut. Ich hätte sicherlich Probleme damit, aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Das wäre ja auch nicht über Monate.

Ist die Pause für den VfL Wolfsburg besonders bitter, weil der VfL gerade so einen guten Lauf hatte und man jetzt eine Art Neustart hätte?

Das ist schwer zu sagen. Sicherlich ist es nicht ideal, wenn man gut drauf ist und dann die Spiele auf einmal wegbrechen. Aber wir können uns ja nicht beschweren. Es ist für alle gleich. Es wird immer Gewinner und Verlierer bei solchen Krisen geben und wir werden versuchen, bei den Gewinnern dabei zu sein.

Können Sie Kritiker verstehen, die in der Frage um einen Wiederbeginn sagen, dass der Fußball keine Sonderrolle einnehmen darf?

Ich verstehe und respektiere die Meinung von jedem Menschen. Aber Fußballer ist ein normaler Beruf, wo es um sehr viel Geld und auch abseits des Rasens um viele Arbeitsplätze geht. Es geht überall um Existenzen und deswegen hat alles seinen Sinn. Wenn es so sein sollte, dass wir alle getestet werden und die Tests negativ sind, dann sind wir ja noch besser geschützt und können ganz normal Fußball spielen. Diejenigen, die nicht so verbunden sind mit Fußball, finden ihn vielleicht nicht so wichtig. Dafür finde ich vielleicht andere Dinge nicht so wichtig, mit denen ich nicht so verbunden bin. Das ist doch ganz verständlich. dpa