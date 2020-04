Wolfsburg. Der ehemalige Wolfsburger steht am Scheideweg seiner Karriere. In Moskau geht es nicht weiter. Und in Dortmund wollen sie ihn auch nicht mehr.

Was passiert mit André Schürrle?

Unvergessen sein Antritt auf dem linken Flügel im Maracana von Rio de Janeiro im Juli 2014. André Schürrle riss die argentinische Abwehr auseinander und flankte in die Mitte, wo Mario Götze das deutsche Team zum Weltmeistertitel schoss. Fast sechs Jahre ist dieser Moment mittlerweile her. Schürrle und Götze waren im Fußball-Himmel. Derzeit sind sie auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Für die Schicksalsgemeinschaft gilt: Die Zukunft ist offen. Götze wird den BVB nach der Saison mit Ablauf seines Vertrags verlassen. Sein Ziel ist noch unbekannt. Schürrle, der den VfL Wolfsburg im Juli 2016 nach nur eineinhalb Jahren wieder den Rücken gekehrt hat, kehrt nach seiner Leihe zu Spartak Moskau nach Dortmund zurück. Doch dort, berichtet der „Kicker“, plant man nicht mit ihm. Was passiert mit dem ehemaligen VfLer?

BVB-Coach Lucien Favre wollte schon 2018 und 2019 nicht mit Schürrle arbeiten. Zunächst wurde der Weltmeister zum FC Fulham ausgeliehen (25 Spiele, sechs Tore), dann ein Jahr später zu Spartak Moskau (18 Spiele, zwei Tore, vier Assists). Der russische Klub besitzt eine Kaufoption, um Schürrle langfristig zu binden, wird diese aber nicht aktivieren. Also geht es für den 29-Jährigen zurück nach Dortmund, wo man 2016 noch mehr als 30 Millionen Euro Ablöse in die Hand genommen hat, um den Angreifer aus Wolfsburg wegzulotsen. Einen Fünfjahresvertrag gab es dazu. Der läuft aber im nächsten Sommer aus. Daher kann Schürrle nicht noch einmal verliehen werden. Und bei der Borussia bleiben soll er nicht, ist zu hören. Es hilft nur ein fester Transfer. Auf der Insel genießt der 29-Jährige weiterhin eine hohe Akzeptanz. Zweimal spielte er bereits in London, zunächst beim FC Chelsea, von dem ihn der VfL für mehr als 30 Millionen Euro im Februar 2016 verpflichtete. Und dann beim FC Fulham. Gerüchte um einen Schürrle-Wechsel in die Premier League gibt es in jeder Transferperiode, auch jetzt dürfte er eine Option für den Weltmeister sein. Genau wie die Bundesliga. Schürrle wird im Sommer einen Neustart wagen. Der Startpunkt für diesen ist aber noch nicht bekannt. Er steht am Scheideweg.