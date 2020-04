Seit fast 40 Jahren für kühle Getränke zuständig

Der eine kannte den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um Giovanni Moschetto.

Seit fast 40 Jahren ist sein Leben mit dem Klub verbunden. Vor allem dann, wenn Heimspiele anstehen. Zu Beginn nebenan am Elsterweg, später dann in der VW-Arena. Dann hatte der Italiener alle Hände voll zu tun. Viele Fans, die am oder im Zentrum leben, kamen auf dem Weg zum Spiel an seinem Laden vorbei. Manche kauften sich ihr Kaltgetränk und zogen weiter, andere hielten an, plauderten mit dem Mann hinter der Theke. Deshalb ist Moschetto auch stadtbekannt und sein Arbeitsplatz erst recht. Denn der 84-Jährige hat den Kultkiosk am Rothenfelder Markt gegenüber vom Amtsgericht.

Ein bisschen eingequetscht stand das kleine Gebäude schon länger da. Doch schon von weitem war zu sehen, das hinter der Theke ein grün-weißes Herz schlug. Die charmante Bretterbude war in den Vereinsfarben gestrichen und entsprechend beflaggt. An normalen Tagen hielt sich der Betrieb in Grenzen, sie gehörten den Stammkunden. Aber an Heimspieltagen sah’s vor Moschettos Trinkhalle ganz anders aus. Dann stieg der Absatz, vor allem natürlich an alkoholischen Kaltgetränken.

Aber nun steht ein Umzug an. Mochetto soll in einen Container ausweichen – nicht freiwillig wohlbemerkt. Dem Ganzen ging ein Rechtsstreit voraus. Ein Investor möchte auf dem Flecken Erde, auf dem der Kultkiosk steht, drei Parkplätze bauen. Im September 2017 erhielt Mochetto die Kündigung, sollte bis Ende des Jahres seinen Laden räumen. Doch er wehrte sich und bekam Unterstützung aus der VfL-Fanszene, die ihre liebgewonnene Baracke aus den 50er Jahren inklusive Wirt behalten wollte. Nach Bekanntwerden der Kündigung wurde im Heimspiel gegen Hannover 96 ein Plakat in der Nordkurve ausgerollt. „Kultstätten erhalten – VfL-Trinkhalle bleibt!“, war darauf zu lesen.

Es gab eine Unterschriftensammlung, und Mochetto zog vor Gericht. Immerhin: Der Sizilianer bekam eine Gnadenfrist und mehr Aufmerksamkeit. Auch überregionale Medien berichteten über den Kultkiosk, der tristen Parkplätzen weichen sollte. Die Profis des VfL griffen in ihre Mannschaftskasse, bezahlten die Pacht für die Trinkhalle bis Ende 2019. Maximilian Arnold und Robin Knoche kamen vorbei, übergaben dem ergriffenen Mochetto den Scheck sowie eine Schwarzwälderkirsch-Torte, weil ihr VfL zufällig an diesem Tag seinen 73. Geburtstag feierte. „So viel Treue“, sagte Arnold, „muss belohnt werden.“