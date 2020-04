VfL Wolfsburg: Ganz oben im VW-Hochhaus geboren

Der eine kannte den VfL Wolfsburg schon, als noch am Elsterweg vor 1000 Zuschauern gespielt wurde, der andere entdeckte den Klub erst später für sich. Der eine begleitet ihn zu jedem Spiel, der andere drückt lieber aus der Heimat die Daumen. Aber sie alle eint die Liebe zu ihrem Verein. In einer Serie stellen wir Fans der Grün-Weißen vor, die ihr Leben in besonderem Maße mit dem VfL verknüpfen. In diesem Teil geht es um den „Volkswagen Fanclub“.

Denn mehr Anhänger als hier sind nirgendwo sonst im VfL-Universum organisiert. Über 6500 Mitglieder zählt der eingetragene Verein. Aber Andreas Hannig gibt zu: „Wir sind ein etwas anderer Fanklub.“ Weder gibt es regelmäßige Treffen noch einen monatlichen Beitrag, wie es anderenorts üblich ist. Wie soll das auch gehen bei so vielen Mitgliedern, die obendrein noch über 27 Länder weltweit verteilt sind? Es gibt lediglich einen 15-köpfigen Arbeitskreis, der die Aktivitäten des Vereins organisiert. Ungewöhnlich – aber das war auch schon die Gründung. Während sich im Regelfall einige Freunde und Bekannte zusammenschließen, um in der Stammkneipe den Fanklub zu gründen, kam hier der Impuls von ganz oben aus dem VW-Hochhaus. „Der kam von Martin Winterkorn“, erzählt Hannig. Der ehemalige Volkswagen-Chef saß seinerzeit auch im Aufsichtsrat von Tochter Audi, wo es bereits länger einen Fanklub gab, der dem FC Bayern die Daumen drückte. Das wollte Winterkorn auch in Wolfsburg für den VfL. Gesagt, getan. Im Oktober 2004 gründete sich der offizielle „Volkswagen Fanclub“. Auf der Facebook-Seite heißt es „Ein Fanklub von Volkswagen-Mitarbeitern für Volkswagen-Mitarbeiter“. Doch Hannig sagt: „Das ist veraltet. Inzwischen kann jeder bei uns Mitglied werden.“ Das kostet einmal zehn Euro, dafür gibt’s ein Starterpaket. Im grün-weißen Turnbeutel sind Schal, Kappe und Pin enthalten, alles natürlich mit dem „Volkswagen Fanclub“-Branding. Auch wegen dieses Angebots wuchs die Zahl der Mitglieder zu Beginn rasant. „Ich kann mich noch erinnern, wie die Leute anfangs Schlange gestanden haben, um ihr Starterpaket zu bekommen“, sagt Hannig. An Heimspielen ist der Fanklub stets mit eigenem Wagen und Anhänger im passenden Design präsent. Der Stammplatz ist an der Nordwest-Ecke der VW-Arena, direkt am Trainingsplatz. Aber auch auswärts ist die Gruppe dabei. „Nicht bei jedem Spiel, aber sechs-, sieben-, achtmal pro Saison fahren wir mit“, erklärt der Klubvorsitzende. Dann häufig mit Übernachtung und Kulturprogramm. Auch beim DFB-Pokalsieg 2015 war der „Volkswagen Fanclub“ vor Ort – mit sechs Reisebussen. „Wir hatten damals 4500 Mailanfragen für Karten. Das war schon eine Herausforderung“, erinnert sich Hannig.