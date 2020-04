Lino Kasten spielt für den VfL Wolfsburg „Fifa20“

Lino Kasten ist derzeit der einzige Spieler des VfL Wolfsburg, der wirklich im Wettkampfmodus steckt. Der 19 Jahre alte Torhüter, der einen Profivertrag bis 2022 hat, darf wegen der Corona-Pandemie zwar auch nur mit seinen Kollegen in Kleingruppen trainieren. Aber für den Berliner steht eine zusätzliche Aufgabe an: Kasten vertritt den VfL bei der „Bundesliga Home Challenge“, die von der Deutschen Fußball-Liga ins Leben gerufen wurde. Der 19-Jährige sagt: „Das macht richtig Spaß.“

Die Idee ist ganz simpel: Über die Spielekonsole schließen sich ausgewählte Zocker aus den Teams der Bundesliga und 2. Liga zusammen und treten dann auf dem virtuellen Rasen gegeneinander an. Kastens Bilanz: ausgeglichen. In seinem ersten Spiel gegen Nassim Boujellab (20, fünf Bundesliga-Spiele) von Schalke 04 gab es aber gleich eine Abreibung. Kasten verlor 0:3. „Da habe ich schnell gemerkt, dass es sehr schwer wird. Er spielt richtig gut, das 0:3 war verdient.“ Die zweite Partie ging dann jedoch an den Wolfsburger Keeper, gegen Bremens Milos Veljkovic siegte Kasten 4:2. „Er kann ganz gut spielen, beherrscht aber keine Skills. Zwar hat er nach der Halbzeit sein System umgestellt, was mich ein wenig aus dem Tritt gebracht hat. Aber dann habe ich mich wieder fokussiert und gewonnen“, erzählt der 19-Jährige. Und dann kam die Partie gegen Hannover 96 am vergangenen Wochenende. Der Gegner: Jannes Horn. „Wir kennen uns und haben vor sowie nach der Partie Nachrichten geschrieben“, sagt Kasten. Die Partie endete 0:0. „Es war eigentlich mehr drin für mich, aber auch Jannes hatte Chancen. Also geht das Unentschieden in Ordnung.“ Zusammenfassend sagt Kasten: „Ich hätte zwar gerne alle drei Spiele gewonnen, aber es ist okay. Der Spaß ist auf jeden Fall da – und das ist ja der Hauptgrund.“

Die Teams treten bei der „Bundesliga Home Challenge“ im so genannten 85er Modus gegeneinander an. Heißt: Die virtuellen Spieler haben alle dieselben Stärken, damit Chancengleichheit herrscht und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Qualität desjenigen an den Knöpfen entscheidet – und nicht die virtuell mit höheren Stärkepunkten ausgestattete Mannschaft. Kasten tritt natürlich mit dem VfL an (Startelf in der Faktenbox). Ins Tor des Bundesligisten hat er sich selbst befördert. „Na klar“, sagt er lachend. Bei „Fifa 20“ ist der 19-Jährige erstmals im Wolfsburger Aufgebot aufgeführt – eine Ehre für ihn. „Davon träumt man doch als Jugendlicher. Das ist schon etwas sehr Besonderes und hat mich sehr gefreut, weil es auch eine Bestätigung für meine Entwicklung ist.“ Daher darf Koen Casteels nicht böse sein, dass er von Kasten verdrängt wurde.

Einige seiner Mitspieler verfolgen seine Auftritte über einen Live-Stream, der zu jedem Spieltag angeboten wird. Sie feuern einerseits an. Aber andererseits „musste ich mir auch schon Sprüche nach der 0:3-Niederlage anhören“, erzählt Kasten lachend. Ein bisschen Stichelei gehört doch dazu. Der Berliner kann das ab, denn er weiß: „Was Fifa im Online-Modus angeht, bin ich ganz klar der beste Spieler unserer Mannschaft.“ Ob er seine Fertigkeiten in der „Bundesliga Home Challenge“ noch mal unter Beweis stellen kann, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich steigt kein weiterer Spieltag mehr, da die Bundesliga auf dem Rasen bald zurückkommen soll. Aber falls es doch noch einen Spieltag gibt, würde sich Kasten freuen. Denn dann könnte er seine Bilanz noch ins Positive drehen.