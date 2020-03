Gustavo, Kruse, Cigerci: Drei Ex-VfLer müssen spielen

In der Bundesliga ruht der Ball, erst einmal bis zum 2. April, doch womöglich auch viel länger. Die Profis des VfL Wolfsburg trainieren aktuell auch nicht, ob sie am Montag wieder einsteigen, ist offen. Doch für drei ehemalige Spieler der Grün-Weißen geht das Fußball-Leben weiter, fast so als ob...