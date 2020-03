Ginczek steht beim VfL Wolfsburg wieder im Rampenlicht

Der VfL Wolfsburg muss am Sonntag ab 18 Uhr in Augsburg antreten und soll – sofern es dabei bleibt – den vorerst letzten Bundesliga-Spieltag beschließen. Die Aufgabe gehen die Grün-Weißen allerdings ohne Torjäger Wout Weghorst an, er fehlt gesperrt. Nun steht Daniel Ginczek wieder im...