VfL Wolfsburg: Weghorst und der harte Kurs der Referees

Es ist ein heiß diskutiertes Thema im deutschen Fußball. Es geht um eine Regel, deren Auslegung in der Winterpause verändert wurde. Die Schiedsrichter gehen seitdem mit neuer Konsequenz gegen Unsportlichkeit und Respektlosigkeit im Umgang vor. Das gefällt längst nicht allen. Auch Wout Weghorst hat oft Probleme mit den Referees. Der Torjäger des Bundesligisten VfL Wolfsburg sagt über die Gilde der Unparteiischen: „Es gibt nicht mehr so viele Persönlichkeiten.“

Als Beispiel greift Weghorst den 41-jährigen Deniz Aytekin heraus – als positives wohlgemerkt. „Er ist einer, der das richtig gut macht“, lobt der Niederländer. In einer ARD-Dokumentation mit dem Titel „Karten, Pfiffe, fette Bässe“ über Aytekin taucht auch Weghorst auf. In einer Szene ist zu hören, wie der Referee den Wolfsburger beim Spiel in Leipzig Mitte Oktober mit deutlichen Worten („Was willst du von mir? Dann geh’ weg hier“) abfertigt. Das geht für den Wolfsburger, der sich in dieser Szene nach einem Foul lautstark beim Schiri beschwert hatte, auch völlig in Ordnung. Denn: „Er kann was gegen mich sagen. Aber er kann auch einstecken.“

Das sei, so ein Vorwurf der Kritiker, bei vielen Referees nicht mehr der Fall. Beim 1:1 gegen Düsseldorf am Samstag etwa, die Partie wurde von Tobias Stieler geleitet. Der Hamburger hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil er den Gladbacher Alassane Pléa mit Gelb-Rot vom Platz stellte, nachdem dieser in Stielers Richtung zweimal abgewunken hatte. Gegen Düsseldorf geriet auch Weghorst mit dem Unparteiischen aneinander. „Er hat mir gesagt, dass ich ihn nicht anschreien muss“, erklärt der VfL-Stürmer, „aber ich habe ein-, zweimal vorher normal mit ihm gesprochen.“ Doch Stieler habe gar nicht reagiert. „Da bekommst du das Gefühl, dass du mit Luft redest. Dann werde ich auch böse.“

Auch der „Kicker“ berichtet in seiner Montagsausgabe groß über verhärtete Fronten zwischen den Schiris auf der einen sowie den Trainern und den Spielern auf der anderen Seite. VfL-Coach Oliver Glasner wird dabei aus Sicht der Referees als positives Beispiel an der Seitenlinie genannt. „Ein Hansi Flick, ein Lucien Favre, ein Oliver Glasner oder Adi Hütter verhalten sich untadelig. Höflich, stil- und respektvoll. Warum können das andere nicht?“, zitiert das Magazin aus „Schiri-Kreisen“. Als negative Beispiele werden der Bremer Florian Kohfeldt, Paderborns Steffen Baumgart oder auch Gladbachs Marco Rose genannt. Ihr Kernargument: Emotionen gehören zum Fußball dazu.

Das sieht auch Weghorst so. Der Niederländer zieht aber eine Linie. „Wenn du zu weit gehst, dann musst du bestraft werden. Doch ich finde, man muss nicht übertreiben. Zum Fußball gehören Leidenschaft und Emotionen dazu“, erklärt der 27-Jährige. Die Antwort der Unparteiischen: „Wir haben kein Problem mit allen Emotionen, die sich wirklich aufs Spiel beziehen. Aber manche haben in den 90 Minuten Probleme mit sich selbst, die sie dann im Umgang miteinander rauslassen“, zitiert der „Kicker“ einen „erfahrenen Schiedsrichter“. Für Weghorst und sicher nicht nur ihn bleibt jedoch das Gefühl, „dass wir nicht mehr so viel sagen können zu den Schiris“.