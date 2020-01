Bad Boy Pongracic? „Ich bin auf einem guten Weg“

Das war schon einmal sehr ordentlich: Am Samstag noch hatte Marin Pongracic das 1:3 seiner neuen Kollegen beim 1. FC Köln in der Wolfsburger Hotellobby schauen müssen. Der Trainingsrückstand war nach längerer Winterpause in Österreich und dem Einstieg am vergangenen Mittwoch noch zu groß für den...