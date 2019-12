Vor drei Jahren wäre Wagner fast beim VfL Wolfsburg gelandet

Fast auf den Tag genau vor drei Jahren stand David Wagner vor einem Engagement beim VfL Wolfsburg, sagte aber in letzter Minute ab. Heute Abend tritt der 48-Jährige als Trainer des FC Schalke in der VW-Arena (20.30 Uhr) an und trifft damit auf jenen Klub, zu dem er beinahe mal gewechselt wäre. Was...