VfL Wolfsburg: Vorzeitig feiern oder ein Finale

Mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage belegt der VfL Wolfsburg in der Europa-League-Gruppe I nach vier Spielen Platz 2. Läuft es gut, kann der Bundesligist am Donnerstagabend nach der Partie beim ukrainischen Vertreter PFK Oleksandrija (18.55 Uhr, Dazn) schon den Einzug in die...