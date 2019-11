Guilavoguis Rückkehr sorgt für Freude beim VfL Wolfsburg

Vielleicht hätte er die Niederlage auch nicht verhindern können, doch gefehlt hat Josuha Guilavogui dem VfL Wolfsburg am Mittwoch beim 1:6 gegen RB Leipzig allemal. Der Kapitän saß im Pokal eine Sperre ab. Am Samstag (15.30 Uhr) im Bundesliga-Spiel in Dortmund ist der Franzose wieder an Bord – zur...