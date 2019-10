VfL Wolfsburg: Vor Bruma zieht Schäfer den Hut

Beim 1:1 in Leipzig gehörte Jeffrey Bruma zu den besten Spielern des VfL Wolfsburg. Fünf Partien in Folge hat der 27 Jahre alte Niederländer nun in der Abwehr des Bundesligisten absolviert – mit überwiegend tadellosen Leistungen. Das war im Sommer so nicht zu erwarten gewesen. Bruma stand beim VfL...