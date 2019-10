Nach Stotterstart kommt Mbabu beim VfL Wolfsburg ins Laufen

Die Begründung, warum Oliver Glasner bei der Ligapartie in Leipzig Kevin Mbabu in der Dreierkette Robin Knoche vorzog, liege auf der Hand, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg nach dem 1:1. „Wir wollten gegen Leipzigs unglaubliches Tempo selbst Geschwindigkeit in unsere Abwehr bringen.“ So musste...