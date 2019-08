Fans des 1. FC Köln beleidigen Jörg Schmadtke

Es war am Samstag das erste Wiedersehen zwischen Jörg Schmadtke und dem 1. FC Köln seit der Trennung im Herbst 2017. Der heutige Geschäftsführer des VfL Wolfsburg hatte bis dahin in selber Funktion vier Jahre lang bei den Rheinländern gearbeitet und mit ihnen den Einzug in die Europa League gefeiert. Doch da die Ergebnisse in der Saison 2017/2018 ausblieben, musste der Geschäftsführer gehen. Er verließ den Klub im Zwist und soll rund 3,2 Millionen Euro Abfindung erhalten haben. Die etwa 3000 FC-Fans, die ihr Team am Samstag beim 1:2 in der VW-Arena unterstützten, haben das offenbar nicht vergessen. In Hälfte 2 stimmten sie einen Schmähgesang an: „Schmadtke du Betrüger, (...), nimmst dir drei Millionen und haust ab.“

Der Wolfsburger Geschäftsführer hatte die Zeilen natürlich wahrgenommen. Inhaltlich kommentieren wollte er sie verständlicherweise nicht. „Wenn ich mich dazu äußere, biete ich diesen Menschen nur noch eine Plattform“, sagte er. Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle, mit dem Schmadtke am Freitagabend noch zusammen gegessen hatte, verurteilte die Schmähgesänge der eigenen Anhänger. „Der FC hat eine Charta mit einem klaren Wertesystem. Verleumdungen und Beleidigungen passen dazu nicht“, sagte er.

Die passende sportliche Reaktion auf die Gesänge zeigte Schmadtkes neues Team. Der VfL siegte verdient gegen die Kölner Mannschaft – und gegen die Fans.