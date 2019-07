Familienfest: VfL Wolfsburg empfängt OGC Nizza

Der VfL Wolfsburg hat am Freitagvormittag endlich den Gegner fürs Familienfest bekanntgegeben. Der Bundesligist empfängt am Samstag, 3. August, von 15 Uhr an OGC Nizza im AOK-Stadion. Beim französischen Erstligisten steht mit Patrick Viera ein ehemaliger Weltstar als Trainer an der Seitenlinie, auf dem Rasen wirkt mit Brasilianer Dante (35) ein Ex-Wolfsburger mit.

Gespielt wird über zweimal 60 Minuten. Es wird die erste Partie der beiden Teams überhaupt. Tickets gibt‘s ab Montag, 9.30 Uhr, im Service-Center und in der VfL-Fanwelt, von Dienstag, 10 Uhr an, auch in der Fußball-Welt. Ein Sitzplatz kostet 15 Euro, ein Stehplatz 7 Euro. Kinder bis 15 Jahre erhalten freien Eintritt.