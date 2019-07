VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt will im Mittelfeld spielen

In 33 von 37 möglichen Pflichtspielen in der Bundesliga und im DFB-Pokal stand Yannick Gerhardt in der abgelaufenen Saison für den VfL Wolfsburg auf dem Feld. Unter Bruno Labbadia spielte der 25-Jährige eine große Rolle. Dem Ex-Trainer gefiel die Laufstärke und die Opferbereitschaft des...