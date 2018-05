HSV-Retter Labbadia setzt auf Gefühle

Die Profis des VfL wurden viel gescholten in dieser Saison. Kein Wunder, sie haben es zu verantworten, dass der Wolfsburger Klub zum zweiten Mal in Folge in die Relegation muss, um wieder ein Jahr in der Fußball-Bundesliga spielen zu dürfen. Aber am Donnerstag ab 20.30 Uhr im Hinspiel gegen...