VfL: Brekalo und Origi als Retter zur WM?

Wolfsburg Große Fußballer, so heißt es, sind die, die in den entscheidenden Partien, wenn viel oder alles auf dem Spiel steht, voll da sind. Wenn das das einzige Kriterium wäre, dann ist Josip Brekalo schon ein ganz Großer. Ausgerechnet im Abstiegskrimi gegen Köln am Samstag zeigte der erst 19-jährige Kroate...