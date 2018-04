Der VfL darf nicht auf Dieter Heckings Hilfe hoffen

Wie schon am vergangenen Wochenende gegen Augsburg (0:0) eröffnet der VfL Wolfsburg auch den nächsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. In Mönchengladbach kann das Team von Bruno Labbadia vorlegen und die Konkurrenten aus Mainz (15., in Augsburg) und Freiburg (16., in Hamburg) im Abstiegskampf unter...