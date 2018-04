Wolfsburg Daniel Didavi und Felix Uduokhai sind beim VfL Wolfsburg am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Didavi hatte zu Beginn der Woche wegen leichter Schmerzen an der Achillessehne pausiert, Uduokhai wegen einer Untersuchung am Knie ausgesetzt. Der Defensivspieler wird den abstiegsbedrohten Niedersachsen im Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr) aber wegen seiner Gelb-Roten Karte aus dem Augsburg-Spiel trotzdem fehlen. dpa

