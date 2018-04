VfL Wolfsburg vor Freiburg-Spiel mit Personalsorgen in der Abwehr

Wolfsburg Mit dem an einem Virus erkrankten Jeffrey Bruma und Felix Uduokhai (Kniereizung) werden am Samstag zwei Innenverteidiger aussetzen müssen.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg plagt sich vor dem wichtigen Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) mit Personalsorgen in der Abwehr herum. Mit dem an einem Virus erkrankten Jeffrey Bruma und Felix Uduokhai (Kniereizung) werden zwei weitere Innenverteidiger aussetzen müssen. „Jeffrey hat kein grünes Licht bekommen. Felix haben wir zu einem Spezialisten geschickt, damit er in dieser Saison noch ein Thema wird“, erklärte VfL-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag.



Neben Bruma und Uduokahi fehlt dem Tabellen-15. zudem John Anthony Brooks und der Langzeitverletzte Marcel Tisserand. „Sie spielen noch keine Rolle“, sagte Labbadia über die beiden sich im Aufbau befindenden Profis. Dafür besitzen die beiden Abwehrtalente Paul Jaeckel und Dominik Franke aus der U23 große Chancen auf eine Kader-Nominierung haben. „Sie sind Alternativen“, sagte der Wolfsburger Trainer. Defensivspieler Joshua Guilavogui fehlt zudem wegen einer Gelb-Rot-Sperre. Auch für Sebastian Jung und Jakub Blaszczykowski kommt ein Einsatz noch früh. dpa