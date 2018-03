Für Guilavogui könnte es eng werden

Wenn der VfL Wolfsburg am Samstagabend gegen Hertha spielt, könnte Trainer Bruno Labbadia erneut zum Umstellen gezwungen sein. Beim Training am Dienstagvormittag fehlten Mittelfeldspieler Josuha Guilavogui und Abwehrspieler Robin Knoche. Beide laborieren an Adduktorenproblemen, absolvierten eine...