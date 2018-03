VfL: Es droht ein neunwöchiger Albtraum

Wolfsburg Ein Albtraum ist ein Traum, in dem man große Angst empfindet, weil man darin ein bedrohliches Geschehen erlebt. Die Fans, Verantwortlichen und Spieler des VfL Wolfsburg erfahren das im zweiten Jahr in Folge am eigenen Leib. Spätestens seit dem indiskutablen Auftritt beim 0:3 am Samstag in Sinsheim...