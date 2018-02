Alles zu Bruno Labbadia

Bruno Labbadia wurde am 8. Februar 1966 in Darmstadt geboren. Der Angreifer spielte in seiner Karriere für den SV Darmstadt, Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern, 1. FC Köln, Werder Bremen, Arminia Bielefeld und den Karlsruher SC. Mit dem 1. FC Kaiserslautern (1991) und dem FC Bayern...