Wolfsburg gewinnt Testspiel gegen St. Pauli 3:1

San Pedro de Alcántara Der VfL Wolfsburg hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten FC St. Pauli 3:1 (2:1) gewonnen. Der Fußball-Bundesligist geriet am Freitag in San Pedro de Alcántara durch ein Tor von Waldemar Sobota (5. Minute) in Rückstand. Vor der Pause schossen Jeffrey Bruma (11.) und Victor Osimhen (27.) den VfL in Führung. Für den Endstand sorgte Daniel Didavi (81.).

In der zweiten Halbzeit wechselte VfL-Trainer Martin Schmidt fast komplett durch und setzte auch den lange verletzten Sebastian Jung ein. Der Rechtsverteidiger hat in der Hinrunde kein Erstligaspiel absolviert.

Die Wolfsburger bestreiten am Samstag ein weiteres Testspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden. Das Trainingslager in Marbella dauert noch bis Montag an. (dpa)