Donkor: Beißt er oder geht er?

Wenn die U23-Mannschaft des VfL Wolfsburg am Samstag in die Vorbereitung auf die Regionalliga-Rückrunde startet, wird ein Rückkehrer auf dem Rasen stehen: Anton Donkor. Der Außenspieler war bis zum Ende des vergangenen Jahres an die U23 des englischen Erstligisten FC Everton verliehen, wollte auf...