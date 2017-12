Das ist Schmidts 100-Tage-Bilanz

Auf Weihnachten freut sich Martin Schmidt immer. Das verriet der Trainer des VfL Wolfsburg, bevor er in seinen kurzen Winterurlaub und Richtung Familie in der Schweiz entschwand. Und er kündigte an, dass er sich verändern wolle – wenn auch nur frisurentechnisch. Heute darf der 50-Jährige zudem ein...