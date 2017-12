VfL: Trainer Schmidt lobt seine Abwehr

Wolfsburg Einen Gegentreffer in den vergangenen drei Spielen kassierte der VfL durch das Leipziger Tor zum 1:1. Beim 3:0 gegen Gladbach und zuletzt beim 0:0 in Hamburg hatte die Abwehr dicht gehalten. Defensiv stimmt es so langsam beim Wolfsburger Fußball-Bundesligisten, auch wenn dieser in der Abwehr gegen...