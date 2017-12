Verhaeghs kurioser Rekord

Foto: regios24/Darius Simka

Paul Verhaegh versenkte in der 15. Minute den Elfmeter zur 1:0-Führung des VfL. Nach drei Wolfsburger Fehlschüssen vom Punkt war der Niederländer nun erfolgreich. Es war sein 16. Strafstoßtor in Folge, was einen Bundesliga-Rekord bedeutete. Foto: regios24/Darius Simka