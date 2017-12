VfL-A-Jugend: Erste Schritte auf einem weiten Weg

Wolfsburg Es sind gewaltig große Fußstapfen, in die der neue Jahrgang treten muss. In der Vorsaison blieb die A-Jugend des VfL Wolfsburg in der gesamten Bundesliga-Saison unbesiegt. Am Dienstag nahm das neue U19-Team das Training auf – und Thomas Reis steht als Trainer vor der schwierigen Aufgabe, aus zwölf...