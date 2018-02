DOSB-Chef Hörmann: Nichts spricht gegen Olympia im Revier

Am Sonntag enden die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang, Deutschland wird mit einer nationalen Rekordzahl an Goldmedaillen am Ende glänzend dastehen. Kein Wunder, dass Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), vollauf zufrieden ist. Vor den letzten Wettbewerben...