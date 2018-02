Pyeongchang Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht sensationell zum ersten Mal in einem Olympia-Finale. Die DEB-Auswahl hat nach dem 4:3 im Halbfinale gegen Kanada eine Medaille sicher. Im Endspiel am Sonntag in Pyeongchang gegen das Team der Olympischen Athleten aus Russland geht es um Gold.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder