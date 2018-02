Pyeongchang Die österreichische Snowboarderin Anna Gasser hat sich das erste Olympia-Gold im Big-Air-Wettbewerb gesichert. Die Weltmeisterin zog mit 185,00 Punkten noch an der führenden Amerikanerin Jamie Anderson vorbei, die auf 177,25 Punkte kam und ihren insgesamt dritten Olympiasieg verpasste. Bronze ging in Pyeongchang mit großem Rückstand an die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott (157,50).

