Beaver Creek. Die Speed-Spezialisten im alpinen Ski-Weltcup der Männer müssen sich weiter in Geduld üben.

Die Speed-Spezialisten im alpinen Ski-Weltcup der Männer müssen sich weiter in Geduld üben.

Die am Samstag in Beaver Creek geplante Abfahrt wurde wegen zu starken Windes abgesagt. Aus Witterungsgründen konnte auch das Rennen am Freitag im US-Bundesstaat Colorado nicht stattfinden, nachdem zuvor bereits die Abfahrten am Matterhorn dem Wetter zum Opfer gefallen waren.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Damit sind alle vier bislang angesetzten Abfahrten der Saison abgesagt worden. Für Sonntag ist in Beaver Creek noch ein Super-G geplant.

Einen Nachholtermin gibt es aktuell nur für eines der ausgefallenen Rennen von Zermatt nach Cervinia. Dafür springt am 14. Dezember Gröden ein. Damit finden in dem italienischen Wintersportort wie schon im Vorjahr drei Rennen an drei Tagen statt. Dem Ersatzrennen folgen ein Super-G und eine Abfahrt. Die Organisatoren in Südtirol teilten mit, dass die obligatorische Schneekontrolle bestanden worden sei und den Wettbewerben damit nichts im Wege stehe.

© dpa-infocom, dpa:231202-99-158576/2 (dpa)