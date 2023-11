Verona. Beim Weltcup-Springen in Verona bleibt der Brite Ben Maher im Stechen fehlerfrei. Die deutschen Starter schaffen es nicht in die Top-Plätze.

Der Brite Ben Maher hat im italienischen Verona das Weltcup-Springen gewonnen. Auf seiner Stute Dallas Vegas Batilly blieb der Olympiasieger im Stechen fehlerfrei in 37,45 Sekunden.

Platz zwei ging an den dreimaligen Weltcup-Sieger aus der Schweiz, Steve Guerdat. Guerdat war auf Venard de Cerisy 15 Hundertstelsekunden langsamer als der Sieger. Dritter wurde Nicola Philippaerts aus Belgien mit Katanga.

Als bester deutscher Starter wurde Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf Elysium Zehnter. Aus Deutschland waren neben Dreher noch Kendra Claricia Brinkop (Wolvertem/Belgien) auf In Time, Daniel Deußer (Mechelen/Belgien) auf Tobago, der das Weltcup-Finale bereits 2014 gewonnen hatte, und der dreimalige Weltcup-Sieger Marcus Ehning (Borken) auf Coolio am Start. Alle vier mussten im Umlauf einen Abwurf verzeichnen und konnten sich nicht für das Stechen der besten Acht qualifizieren.

Rene Dittmer führt nach Etappe vier

Insgesamt gingen bei der italienischen Weltcup-Etappe 40 Starter aus 17 Nationen an den Start. Der Sieger erhielt eine Prämie von 47.500 Euro. Verona war die vierte von 14 Qualifikationen für die Reiter des Spring-Weltcups. Station Nummer fünf wird in der kommenden Woche Stuttgart sein. Das Finale findet im April in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt.

Nach Etappe vier führt Rene Dittmer (Stade) das Weltcup-Ranking mit 42 Punkten an. Dittmer hat seine Punkte bisher in den USA und Kanada gesammelt. Richard Howley aus Irland liegt mit 40 Punkten auf Rang zwei, Ben Maher hat sich durch seinen Sieg in Verona auf Platz drei gesetzt (35 Punkte).

© dpa-infocom, dpa:231112-99-920821/2 (dpa)