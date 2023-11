Landshut. Bundestrainer Harold Kreis zeigt sich angetan von seiner besten Sturm-Reihe. Sie haben das Spiel gegen Österreich gedreht. Sonntag geht es um den Turniersieg.

Seine Chance hat Marc Michaelis genutzt. Zwei Tore erzielte der deutsche Eishockey-Nationalspieler beim 5:3-Erfolg gegen Österreich. Nach der verpassten Weltmeisterschaft aufgrund einer Operation nach einem Blutgerinnsel an der Schlüsselbeinvene hat der Stürmer des Schweizer Clubs EV Zug viele Pluspunkte bei Bundestrainer Harold Kreis erspielen können. „Jeder muss sich hier beweisen. Es war sehr wichtig, dass ich hier gewesen bin“, sagte der 28-Jährige nach dem zweiten Auftritt beim Deutschland Cup. Mit einem weiteren Erfolg am Sonntag (14.30 Uhr/Magentasport) gegen die Slowakei ist dem Vizeweltmeister der erneute Turniersieg in Landshut nicht mehr zu nehmen.

Gegen Österreich tat sich die DEB-Auswahl allerdings lange Zeit schwer. Mit 0:2 lag das Kreis-Team zurück, erst Mittel des zweiten Drittels wurde es besser. Michaelis sorgte mit zwei Toren für den Ausgleich und neuen Schwung. Die Münchner Filip Varejcka und Yasin Ehliz drehten mit ihren Treffern endgültig das Match. „Eine gute Mannschaft findet immer einen Weg zu gewinnen“, sagte Coach Kreis und lobte die Sturm-Reihe um Michaelis und Ehliz: „Die Jungs haben aufgedreht.“

Der 64 Jahre alte Bundestrainer wird auch im abschließenden Spieler gegen die Slowakei seine Mannschaft auf einigen Positionen verändern. Die Münchner Ehliz und Varejcka sind bereits am Samstagabend in die Heimat gefahren. Sie spielen bereits am Mittwoch in der Champions Hockey League. Auch Michaelis wird aussetzen. Lediglich Alexander Ehl (Düsseldorfer EG) und Tobias Eder (Eisbären Berlin) werden in allen drei Spielen zum Einsatz kommen.

