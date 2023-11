Zermatt-Cervinia. Die erste von zwei alpinen Weltcup-Abfahrten am Matterhorn ist wegen schlechter Witterungsbedingungen abgesagt worden. Das entschieden die Organisatoren des für Samstag geplanten Rennens aufgrund des vielen Neuschnees und starker Winde, wie der Weltverband Fis mitteilte. Ein sicheres Event sei so nicht möglich.

Dass das Rennen, das auf der Schweizer Seite des Skigebietes von Zermatt-Cervinia beginnen und in Italien enden sollte, nicht stattfinden kann, war aufgrund der Wetterprognose befürchtet worden. Die Sportler konnten bereits zwei Trainings am Donnerstag und Freitag nicht bestreiten. Am Sonntag steht eigentlich eine zweite Abfahrt auf dem Programm - allerdings erwarten Meteorologen keine Wetterbesserung.

Möglicherweise wird versucht, am Montag ein Rennen nachzuholen. Eine offizielle Ankündigung dazu gab es bislang von der Fis aber nicht - zumal zum Start der neuen Woche weiter Schneefall angekündigt ist.

© dpa-infocom, dpa:231111-99-905574/2 (dpa)