Die Grizzlys Wolfsburg geben in der neuen DEL-Saison auch Interviews in der eigenen Kabine.

Eishockey DEL-Premiere: Wolfsburg lässt Medien in Kabine

Die Grizzlys Wolfsburg sorgen in der neuen Saison für eine Premiere in der Deutschen Eishockey Liga. Ab dem ersten Spieltag gegen die Augsburger Panther dürfen Reporter und Kamerateams nach den Spielen in die Kabine der Mannschaft, um dort Interviews zu führen.

Im US-Profisport ist das durchaus üblich. Die DEL-Spiele werden von der Telekom-Tochter MagentaSport übertragen. Zuletzt hatten sich die Sport-Sender DAZN und Sky für mehr Zugang bei der Berichterstattung der Fußball-Bundesliga gewünscht.

„Ich war sofort dafür“, sagte der Wolfsburger Trainer Mike Stewart in dieser Woche beim Medientag der Grizzlys, der ebenfalls in der Umkleidekabine der Eis Arena Wolfsburg stattfand. „Es wird Aufmerksamkeit bringen, Medieninteresse und Stoff für Social Media. Wir haben 2023. Ich finde, das ist ein guter und wichtiger Schritt.“