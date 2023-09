Basketballer Franz Wagner feiert WM-Comeback

Der deutsche Basketball-Hoffnungsträger Franz Wagner kehrt bei der WM in Asien nach knapp zwei Wochen zurück aufs Parkett. Für das Viertelfinale gegen Lettland (10.45 Uhr/Magentasport) ist der Profi der Orlando Magic rechtzeitig fit geworden.

Über eine Stunde vor Spielbeginn stand Wagner bereits auf dem Feld der Mall of Asia Arena von Manila und machte sich mit seinen Teamkollegen warm. Dabei waren keinerlei Einschränkungen festzustellen. Wagner war im WM-Auftaktspiel gegen Japan (81:63) am 25. August umgeknickt und hatte in der Folge die Spiele gegen Australien, Finnland, Georgien und Slowenien wegen der Knöchelverletzung verpasst.

Wagner wurde in der ersten Fünf von Isaac Bonga vertreten, der bislang ein starkes Turnier spielt. Erst am Dienstag hatte Wagner wieder eine Einheit mit Kontakt und Fünf-gegen-Fünf-Training absolvieren können. Dies hatte Bundestrainer Gordon Herbert zur Bedingung für einen Einsatz gemacht. Mit Wagners Rückkehr könnte sich im deutschen Team auch die Rollenverteilung ändern. „Es ist wichtig, dass wir entweder Dennis (Schröder) oder Franz auf dem Feld haben, wenn beide fit sind“, stellte Herbert klar.