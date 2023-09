Verstappen als Teamkollege? Norris offen für Zusammenarbeit

McLaren-Pilot Lando Norris (23) kann sich vorstellen, künftig einmal an der Seite von Formel-1-Dominator Max Verstappen (25) zu fahren. „Das ist definitiv etwas, für das ich in der Zukunft offen wäre. Max ist wahrscheinlich einer der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1“, sagte Norris am Rande des Grand Prix von Italien in Monza.

Verstappen ist zweimaliger Weltmeister und beherrscht im Red Bull die Königsklasse des Motorsports. „Egal in welchem Auto er sitzt, er wird in der Lage sein, auf einem ähnlichen Niveau zu fahren, vielleicht mit anderen Ergebnissen, aber auf ähnlichem Niveau. An diesem Punkt wäre es großartig, mit jemandem wie ihm zusammenzuarbeiten und gleichzeitig zu sehen, wo ich wirklich im Vergleich zu ihm stehe“, erzählte der Engländer Norris weiter. „Ich wäre offen dafür. Ich habe ihn neulich zu McLaren eingeladen. Wenn er irgendwann einmal kommen möchte, ist er herzlich willkommen.“

Norris hat bei McLaren noch einen Vertrag bis Ende 2025, Verstappen bei Red Bull sogar bis Ende 2028. Red-Bull-Teamchef Christian Horner hält viel von Norris und hat in der Vergangenheit immer wieder mit ihm über ein mögliches Engagement gesprochen. „Lando ist zweifellos ein großartiger Fahrer“, sagte Horner in Italien. Er beteuerte zugleich, dass man bestehende Verträge respektieren müsse. Verstappens Teamkollege Sergio Perez steht unter Druck, soll aber auch 2024 für den Branchenführer fahren.