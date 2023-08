Springreiter André Thieme muss für die EM in Mailand passen.

Titelverteidiger André Thieme muss für die Europameisterschaften der Springreiter in Mailand (29. August bis 3. September) passen. Der 48-Jährige sagte seine Teilnahme wegen einer leichten Verletzung seines Pferdes DSP Chakaria ab. Das gab die Reiterliche Vereinigung am Dienstag auf ihrer Homepage bekannt. Dafür rückt Christian Kukuk (Riesenbeck) mit seinem Hengst Mumbai nach. Thieme hatte 2021 in Riesenbeck die Goldmedaille im Einzel und Silber mit dem Team gewonnen.