Bestes Karriere-Ergebnis: Zehnter Platz für Tulovic

Beim Moto2-Rennen in Spielberg belegte der 23-Jährige den zehnten Platz.

Der deutsche Motorrad-Pilot Lukas Tulovic hat das beste Ergebnis in seiner Karriere in der Weltmeisterschaft eingefahren.

Beim Moto2-Rennen im österreichischen Spielberg belegte der 23-Jährige den zehnten Platz. Dabei profitierte der Eberbacher auch von Stürzen einiger Konkurrenten. Den Sieg sicherte sich Celestino Vietti.

„Das ist ein versöhnliches Ergebnis“, sagte Tulovic, der mit zwölf Zählern auf dem 21. Gesamtrang liegt. „In diesem Wochenende war sehr viel drin. Deswegen bin ich sehr happy, dass ich durchgekommen bin und Punkte mitnehmen konnte.“

In der Königsklasse untermauerte Francesco Bagnaia seine Ambitionen, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Der WM-Spitzenreiter aus Italien gewann den zehnten Lauf mit über fünf Sekunden Vorsprung vor KTM-Fahrer Brad Binder und seinem Ducati-Markenkollegen Marco Bezzecchi. Bagnaia liegt vor dem nächsten Rennen am 3. September in Spanien 62 Punkte vor Jorge Martin.