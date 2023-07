WM-Start von Stabhochspringer Lita Baehre weiter unsicher

In Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre bangt ein weiterer Hoffnungsträger des deutschen Leichtathletik-Teams um seinen Start bei den Weltmeisterschaften in Budapest.

Der EM-Zweite leidet nach wie vor unter den Folgen eines Sturzes in den Einstichkasten beim Diamond-League-Meeting in Monaco vor gut einer Woche. Die WM in Budapest findet vom 19. bis 27. August statt.

Lita Baehre kam bei dem Sturz zwar mit Prellungen davon, am Rande des Meetings in Leverkusen sagte der deutsche Meister in der ARD aber, sein Start werde sich in den nächsten Wochen entscheiden. „Die Flüssigkeit muss rausgehen. Wenn die drinbleibt, dann wird es erst mal nichts mit der WM“, erklärte der 24-Jährige.

Das deutsche Team muss bei der WM bereits auf einige Asse verzichten. Verletzt fehlen werden unter anderem Titelverteidigerin Malaika Mihambo im Weitsprung sowie die Sprinterinnen Alexandra Burghardt und Lisa Mayer. Beide gehörten im Vorjahr zur Staffel, die bei der WM überraschend Bronze gewann und bei der EM den Titel holte.