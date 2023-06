Sprint-Europameisterin Lückenkemper hat WM-Finale im Visier

Deutschlands schnellste Sprinterin Gina Lückenkemper will bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft im August in Budapest das 100-Meter-Finale erreichen.

„Ich habe nach dem letzten Jahr da so eine kleine Rechnung noch offen mit meinem Einzelstart, da bin ich im Halbfinale ausgeschieden“, sagte die 26-Jährige vom SCC Berlin im Sky-Interview über ihr Abschneiden bei der WM 2022 in Eugene/USA. „Das ist definitiv nicht das, was ich mir da vorgenommen hatte. Von daher greife ich da dieses Jahr noch einmal vollkommen neu an.“

Dass sie nach ihren zuletzt konstant schnellen Zeiten immer mehr in den Fokus auch ihrer Konkurrentinnen geraten ist, setzt sie nicht unter Druck. „Mir ist schon aufgefallen, dass insgesamt immer mehr darauf geschaut wird, was ich mache. Ich werde auch von der internationalen Konkurrenz mehr wahrgenommen“, sagte die Doppel-Europameisterin von 2022. „Aber das ist nichts, was ich sonderlich schlimm finde, sondern das ist auch eine Art kleiner Ritterschlag, was mich auch freut.“