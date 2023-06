Schwedin Tovek gewinnt CHIO-Eröffnungsspringen

Die Schwedin Evelina Tovek gewann das Auftaktspringen in Aachen.

Evelina Tovek hat sich den ersten Sieg beim größten Reitturnier der Welt gesichert. Die 30 Jahre alte Springreiterin aus Schweden gewann beim CHIO in Aachen das Eröffnungsspringen.

Im Sattel von Cortina ritt Tovek die schnellste Runde ohne Abwurf und siegte vor Maurice Tebbel aus Emsbüren. Der beste einheimische Starter ritt mit Quasi Top mehr als eine Sekunde langsamer als die Siegerin.

Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte Daniel Deußer. Der in Belgien lebende Hesse ritt mit Narcos auf Rang vier. Viele Topreiter ließen es in dem Springen vor der abendlichen Eröffnungsfeier allerdings noch locker angehen und ritten nicht auf Sieg. So ließ sich auch Gerrit Nieberg, im Vorjahr Sieger im Großen Preis, reichlich Zeit im Parcours und war im Sattel von Blues d'Aveline mehr als zehn Sekunden langsamer als die schwedische Gewinnerin.

Eröffnungsfeier mit royalem Glanz

Nach dem ersten Springen stand die Eröffnungsfeier mit royalem Glanz auf dem Programm. Da Großbritannien in diesem Jahr Partnerland des CHIO ist, wurde Prinzessin Anne eingeladen. Die Schwester von König Charles ist eine große Pferdesport-Expertin, sie war 1971 Europameisterin in der Vielseitigkeit.

Erster sportlicher Höhepunkt des CHIO ist am Mittwoch der Preis von Europa (18.40 Uhr), das zweitwichtigste Einzelspringen beim größten Reitturnier der Welt. Vor 40 000 Zuschauern wird unter Flutlicht eine Springprüfung mit zwei Umläufen absolviert.