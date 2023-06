Wird wieder am Rennen teilnehmen: Stefan Bradl.

Ex-Moto2-Champion Motorrad-Pilot Bradl ersetzt Alex Rins in Assen

Der frühere Moto2-Weltmeister Stefan Bradl wird beim achten Lauf der Motorrad-Weltmeisterschaft wieder zum Starterfeld gehören.

Der Test- und Ersatzfahrer des Herstellers Honda ersetzt an diesem Wochenende im niederländischen Assen beim Satellitenteam LCR den verletzten Alex Rins, wie der Rennstall mitteilte. Bradl kam in dieser Saison bereits in Amerika und Spanien zum Einsatz. Dabei holte er zwei Zähler.

Im Honda-Werksteam fährt anstelle von Joan Mir dessen spanischer Landsmann Iker Lecuona. Der sechsfache MotoGP-Champion Marc Márquez, der auf dem Sachsenring in drei Tagen fünfmal gestürzt war und das Rennen nicht bestritten hatte, ist wieder dabei.